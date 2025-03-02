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اكتفاء ذاتي بـ 119%.. 1.9 مليون طن إنتاج المملكة من التمور في 2024

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • اكتفاء ذاتي بـ 119%.. 1.9 مليون طن إنتاج المملكة من التمور في 2024 1/2
  • اكتفاء ذاتي بـ 119%.. 1.9 مليون طن إنتاج المملكة من التمور في 2024 2/2

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التمور تعد من ركائز الأمن الغذائي في المملكة، حيث سجل الإنتاج المحلي لعام 2024م. أكثر من 1,9 مليون طن.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس وفرة الإنتاج الوطني، وقدرته على تلبية الطلب المحلي، وتحقيق فائض للتصدير لكثير من دول المنطقة والعالم.

إنتاج التمور في السعودية

وأوضحت الوزارة، خلال حملة "سفرتنا من أرضنا"، التي أطلقتها تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ؛ لتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال الشهر الفضيل، أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من التمور بنسبة 119%.
وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة لهذا المنتج الاستراتيجي، حيث بلغت الصادرات وإعادة التصدير نحو (351,000) طن، مقابل واردات لم تتجاوز (952) طن فقط، مما يعكس جودة التمور المحلية وقدرتها على المنافسة عالميًا.
حجم إنتاج السعودية من التمور - واس

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى جعل التمور السعودية خيارهم الأول خلال الشهر الفضيل، والاستفادة من تنوع الأصناف والجودة العالية التي تتميز بها.
ويأتي هذا مع التأكيد على أن استهلاك المنتج المحلي يسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويشكل جزءًا من ثقافة الاستدامة التي تسعى المملكة إلى ترسيخها.

التمور في السعودية

وأشارت الوزارة إلى أن التمور ليست مجرد غذاء تقليدي، بل تمثل إرثًا زراعيًا وثقافيًا للمملكة، كما أنها تتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث توفر مصدرًا طبيعيًا للطاقة والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الصائمون خلال الشهر الفضيل.
إنتاج التمور في السعودية - واس

وشددت الوزارة على أهمية اتباع سلوك استهلاكي واعٍ، يوازن بين الاستفادة من الوفرة الإنتاجية وتقليل الهدر.
وأشارت إلى أن تقليل الفاقد الغذائي يعد من الأهداف الرئيسة لرؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الاستهلاك.

أسواق التمور في السعودية

وشهدت باحات أسواق التمور في جدة، حركة تجارية نشطة وإقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، مع حلول شهر رمضان.
وحرص بائعو التمور، على توفير أجود الأنواع التي تُجلب من مدن ومحافظات المملكة المنتجة للتمور بوصفها أساس مائدة الإفطار في الشهر الكريم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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