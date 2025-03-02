الأسبوع في 7 صور: جلسة متوترة بين "ترامب" و"زيلينسكي".. ورمضان يهل على العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولحظات من الانفعال خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض ساول لوب/ فرانس برس

عدم التفاهم يسيطر على العلاقة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني خلال محادثات علنية أمام الصحافة في البيت الأبيض براين سنايدر/ رويترز

الراؤون يتطلعون إلى رؤية هلال رمضان في منطقة حوطة سدير في السعودية هيثم التابعي/ جيتي

الأهالي يستقبلون المعتقلين الفلسطينيين المحررين في خان يونس بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي عبدالكريم حنا/ أسوشيتد برس

القوات الأوكرانية تطلق صواريخ على قوات روسية بالقرب من بلدة تشاسيف يار الأوكرانية في الذكرى الثالثة للحرب وليج بتراسيوك/ رويترز

الفلسطينيون يتناولون إفطارهم على أنقاض المباني في خان يونس بغزة علي جادالله/ وكالة الأناضول

برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس يتشح بألوان العلم الأوكراني في الذكرى الثالثة للحرب الروسية-الأوكرانية عبد الصبور/ رويترز

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