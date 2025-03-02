انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: جلسة متوترة بين "ترامب" و"زيلينسكي".. ورمضان يهل على العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ساول لوب/ فرانس برس
براين سنايدر/ رويترز
هيثم التابعي/ جيتي
عبدالكريم حنا/ أسوشيتد برس
وليج بتراسيوك/ رويترز
علي جادالله/ وكالة الأناضول
عبد الصبور/ رويترز
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