شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن فهد برفقة ابنتيه الجوهرة ولطيفة في أحدث ظهور .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد تداول صورة حديثة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد، ظهر فيها برفقة ابنتيه، الأميرتين الجوهرة ولطيفة، في لحظة أبوية مؤثرة.

ولفتت الصورة الأنظار، حيث ظهر الأمير وهو يحتضن ابنتيه بحنان، بينما خطفت الأميرتان الأضواء بابتسامتيهما العفويتين.

وتفاعل المتابعون مع اللقطة، مشيدين بعلاقة بين سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه.