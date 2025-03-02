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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع في مدينة الرياض.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام للمركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.

وسيجري بموجب الاتفاقية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المركز وهيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتعلق بزيادة المحتوى المحلي في الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز.

ويأتي ذلك في إطار البرامج المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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