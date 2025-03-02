السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الوطنية للنقل البحري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الوطنية للنقل البحري، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح المزروع، ورئيس القطاع البحري للخدمات اللوجستية بالشركة سرور عبدالوهاب باسلوم.

وتأتي الاتفاقية بهدف التعاقد مع ناقل لديه الخبرة والدراية اللازمة لتنفيذ أعمال ونقل شحن البضائع والأصناف والمواد والمنتجات الإنسانية والإغاثية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المركز إلى وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الدول والشعوب المحتاجة بأعلى المعايير والجودة.

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