شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبها بمختلف أنواعها.. إتاحة خدمة "زكاتي" اختياريًا للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

خدمة "زكاتي"

تطبيق "زكاتي"

الدمام - شريف احمد - أتاحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" خدمة "زكاتي" التي تُمكّن الأفراد من إخراج الزكاة اختياريًا عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني (zakaty.gov.sa) وذلك للعام الثامن على التوالي.وتوفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك الأموال، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المقتناة للتجارة وغيرها.وتتيح الخدمة إلى إصدار فاتورة للعملية، إضافةً إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب وفق درجة نقائه عبر خوارزمية محددة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة.وأوضحت الهيئة أن الزكوات الواردة عبر خدمة "زكاتي" بلغت أكثر من 730 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل 8 سنوات.وأكدت أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُوجه مباشرةً للفئات المختارة من خلال التطبيق.وأضافت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد حساب الزكاة وإخراجها من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات "سداد" و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة.كما تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات من المسجلين في الضمان الاجتماعي.ومن أبرزها الأسر أشد حاجة للسكن، وأسر المطلقات والسجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدة أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.