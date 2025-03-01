مدينة الطيبات يحتفى بيوم التأسيس

وتخلل الحفل معارض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية، والتي تضمنت أعمالا وطنية وتراثية لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالموروث الثقافي للمملكة،
كما تألق بالمشاركة عارض الأزياء الفنان، عباس هارون، بإبداع في تصاميم الأزياء للأوبريت الغنائي والاستعراضي مع الفلكلور السعودي المتنوع والعرضة، اعتزازا بتراث دوت الخليج،
وفي الاختتام أضاف المشرف العام على متاحف مدينة الطيبات، الأستاذ يوسف كيكي، قائلا: سعدنا بتنظيم هذه الفعالية ليوم التأسيس الذي يتم الاحتفاء به تخليدًا لتلك الذكرى المجيدة، بحضور الوجهاء والإعلاميين ومرشدي السياحة، وأبناء الجامعات، كما نتقدم بالشكر لكل من شارك في إنجاح الحفل.
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