مدينة الطيبات يحتفى بيوم التأسيس

أقام مساء الخميس متحف مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة بجدة حفل إحياء ذكرى يوم التأسيس السعودي، بحضور أكثر من 300 ضيف، حيث حضر العديد من رجال الأعمال، بمشاركة أبناء دوت الخليج من كليات السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة ونادي نجوم السياحة وفريق الكشافة،

وتخلل الحفل معارض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية، والتي تضمنت أعمالا وطنية وتراثية لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالموروث الثقافي للمملكة،

كما تألق بالمشاركة عارض الأزياء الفنان، عباس هارون، بإبداع في تصاميم الأزياء للأوبريت الغنائي والاستعراضي مع الفلكلور السعودي المتنوع والعرضة، اعتزازا بتراث دوت الخليج،

وفي الاختتام أضاف المشرف العام على متاحف مدينة الطيبات، الأستاذ يوسف كيكي، قائلا: سعدنا بتنظيم هذه الفعالية ليوم التأسيس الذي يتم الاحتفاء به تخليدًا لتلك الذكرى المجيدة، بحضور الوجهاء والإعلاميين ومرشدي السياحة، وأبناء الجامعات، كما نتقدم بالشكر لكل من شارك في إنجاح الحفل.