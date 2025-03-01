ضيوف برنامج الملك للعمرة يتعرفون على مراحل طباعة المصحف

ضمن البرامج الثقافية التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد زار ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة، مساء اليوم السبت الأول من شهر رمضان 1446هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتجولوا في أقسامه ومرافقه، واستمعوا إلى شرح من مسؤولي المجمع حول آلية العمل فيه ومراحل الطباعة والتغليف.

وخلال الزيارة التي تزامنت مع دخول شهر رمضان المبارك، تعرّف الضيوف على الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، من حيث الطباعة والإصدارات والنشر والتوزيع، كما اطلعوا على مراحل إنتاجه وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم، إلى جانب جهود المملكة في خدمته والعناية به، واستمعوا أيضًا إلى شرح وافٍ حول آلية الطباعة، والمراجعة والتدقيق، لضمان أعلى معايير الدقة والجودة.

وفي ختام الزيارة، قدّم المجمع للضيوف نسخًا من القرآن الكريم وترجمة معانيه، فيما أعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة على جهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على نشر كتاب الله بمختلف اللغات، وتيسير وصوله إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم نحو 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من قارة دول جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا، وهي (الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا). ويتواجد الضيوف خلال هذه الفترة في المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة المساجد والمواقع التاريخية، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وإكمال البرامج المعدّة لهم.