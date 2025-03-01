جاهزية الجوازات لاستقبال المعتمرين

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان لعام 1446، عبر منافذ المملكة الدولية، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وأوضحت الجوازات أنه تم دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، منوهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.