الغذاء والدواء تحذّر من منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية (Maragatty) وتدعو المستهلكين إلى التخلص منه

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا من منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية (Maragatty)، بلد المنشأ: جمهورية مصر العربية، والمعبأ في عبوات تزن 480 جرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية 1/11/2026، وذلك لاحتوائه على ألوان صناعية محظورة (Dimethy1 Yellow, Sudan I, Sudan IV)، التي يُمنع استخدامها في المنتجات الغذائية لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة المستهلك.
ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى تجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه فورًا، مؤكدةً أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسحبه من الأسواق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة المستوردة.
كما أوضحت أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.
وشددت "الهيئة" على عدم التهاون مع أي مخالفة قد تؤثر على صحة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً استمرار جهودها لضمان سلامة المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية عبر مركز الاتصال الموحد (19999).
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