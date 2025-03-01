19 ألف زيارة للتحقق من الامتثال

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 19044 زيارة تفتيشية في منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 2 يناير إلى 27 فبراير 2025، وذلك ضمن جولاتها الرقابية لشهر رمضان المبارك.

وتهدف الزيارات إلى الوقوف على امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع والالتزام بضوابط التخفيضات التجارية والتحقق من الوفرة العالية للسلع والمنتجات لتلبية احتياجات الزوار والمعتمرين، وشملت الزيارات المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والمنشآت التجارية ومنافذ بيع الملابس ومستلزمات العمرة.

وتمثلت أبرز الأنشطة التي شملتها الزيارات محال بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والملبوسات، ومحال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومحال بيع إطارات السيارات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود وغيرها.