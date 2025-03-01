تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنات

وستتوج الأميرة، فهدة آل حثلين، الفائزات الثلاث الأوائل في فروع المسابقات الست، وهي، الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «رواية ودراية»، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
وشارك في التصفيات النهائية 125 متسابقًا ومتسابقة تأهلوا إلى هذه المرحلة من 3000 مشارك في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة.
وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية 7 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات، وتترجم هذه المسابقة جهود القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وتحفيز أبناء وبنات دوت الخليج على الإقبال عليه والتمسك بقيمه السامية.
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