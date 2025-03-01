اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن ضيوف الدفعة الرابعة تضم معتمرين ينتمون للدول :(الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا)، ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق شمولية البرنامج لمختلف قارات العالم.
وأوضحت الوزارة أن برنامج الزيارة الذي تنفذه يشمل زيارة الأماكن والمعالم الدينية والتاريخية بالمدينة المنورة، ومسجد قباء، وزيارة مقبرة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والاطلاع على محتوى المعرض والمتحف الدولي للسيرة السنة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
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