اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس الثامن والعشرين من شهر شعبان 1446 هـ، اكتمال وصول الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 14 دولة من جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمنة استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة، تم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن ضيوف الدفعة الرابعة تضم معتمرين ينتمون للدول :(الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا)، ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق شمولية البرنامج لمختلف قارات العالم.

وأوضحت الوزارة أن برنامج الزيارة الذي تنفذه يشمل زيارة الأماكن والمعالم الدينية والتاريخية بالمدينة المنورة، ومسجد قباء، وزيارة مقبرة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والاطلاع على محتوى المعرض والمتحف الدولي للسيرة السنة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.