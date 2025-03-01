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السعودية | “الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين” تُعلن موعد بدء التسجيل للاعتكاف

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السعودية | “الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين” تُعلن موعد بدء التسجيل للاعتكاف

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، الذي سينطلق يوم الأربعاء 05 / 09 / 1446هـ في تمام الساعة 11:00 صباحًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن نهاية التقديم عند اكتمال العدد، وأن بداية الاعتكاف سيبدا في يوم 09/20/ 1446هـ، ويستمر حتى 09/30 / 1446هـ.

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MO Nasa

MO Nasa

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