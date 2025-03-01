السعودية | الشؤون الإسلامية تطلق برامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة في كرواتيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، أمس، حفلًا رسميًا بمناسبة إطلاق هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور والمصاحف الشريفة وتفطير الصائمين في كرواتيا خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية ومفتي كرواتيا الشيخ الدكتور عزيز حسانوفيتش، ورئيس مركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك عبداللطيف بن ناصر الحسين، وعدد من الشخصيات الدينية بقاعة الاحتفالات بالمركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث تبلغ كمية هدية التمور (5) أطنان، و 3000 نسخة من المصاحف الشريفة، ويستفيد من هذه البرامج قرابة 23000 مستفيد.

وقدم سماحة المفتي بكرواتيا عزيز حسانوفيتش شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – أيدها الله -على هذه الهدية الغالية، مبينًا أن ذلك ليس بغريب على هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها، في تلمس حاجات المسلمين ومشاركتهم فرحتهم بهذا الشهر الفضيل، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا.

بدوره، أكد رئيس مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو عبداللطيف الحسين أن تنفيذ هذه البرامج من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كل عام تأكيد لثبات المبدأ الذي قامت عليه دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية في رعايتها وريادتها للعمل الإسلامي، وتمثل لفتة ملكية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – في العناية بالمسلمين وإظهار محبتهم، وتحمل دلالة واضحة على ما تقدمه المملكة من دعم وعناية بالمسلمين في أرجاء العالم.

وأضاف الحسين أن هذه البرامج التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك في هذا العام تستهدف (102) من مختلف دول العالم، وتتضمن عددًا من البرامج والأنشطة والخدمات التي تُقدّم عبر وكالاتها وأماناتها والملحقيات الدينية المختلفة في شتى أرجاء العالم.

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