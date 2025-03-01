شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. توقعات الطقس على مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

طقس الشرقية

مناخ السعودية

معدلات درجات الحرارة على المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق المملكة بحالة هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة غزيرة، تبدأ بعد غدٍ الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبلة.مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.وستؤثر الحالة المطرية على منطقة المدينة المنورة من مساء الاثنين إلى الثلاثاء، ومكة المكرمة من مساء الاثنين إلى الخميس.كما ستؤثر الحالة على تبوك من مساء الاثنين إلى الخميس، وحائل من مساء الثلاثاء إلى الخميس، والقصيم من الثلاثاء إلى يوم الجمعة.وتتأثران الرياض والشرقية من مساء الثلاثاء إلى الجمعة، والحدود الشمالية والجوف من يوم الأربعاء إلى الجمعة، ومنطقتا الباحة وعسير يومي الخميس والجمعة.وأهاب المركز بالجميع إلى متابعة تقاريره اليومية عبر موقعه الإلكتروني، تطبيق "أنواء"، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الجميع.كان أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا للتوقعات المناخية خلال فصل الربيع 2025 ‏م، ‏يستعرض فيه درجات الحرارة السطحية وكميات هطول الأمطار.وأوضح أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية ‏الغلاف الجوي، وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر. ‏وبين أنه يتزامن شهر رمضان مبارك هذا العام 1446 ‏مع بداية فترة التوقع، لافتا إلى أن التوقعات تشير لهذا الشهر إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة درجة واحدة مئوية عن معدلها الطبيعي على أغلب المناطق.أما توقعات الأمطار تشير إلى هطول أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة خاصة على منطقة المدينة المنورة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، حائل، القصيم، والشرقية.كما أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مخرجات التوقعات العددية للمناخ خلال شهري ‏أبريل ومايو 2025م؛ تشير إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، فيما تشير توقعات الأمطار خلال هذه الفترة إلى هطول أمطار ‏أقل من معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة.