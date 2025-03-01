شكرا لمتابعة خبر عن المسند : أطول فترة صيام تنتقل لشمال المملكة بمنتصف رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إلى المناطق التي ستشهد أطول فترة صيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المسند إن رمضان يزحف نحو الشتاء، حيث يحدث تقارب في ساعات الصيام بسبب الاعتدال الربيعي في الأول من مارس.

وأضاف أن مع الاعتدال الربيعي تتعامد الشمس على خط الاستواء في 20 مارس، مما يؤدي إلى تقارب كبير في عدد ساعات الصيام بين مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن اليوم الأول من رمضان كان أطول فترة صيام من نصيب جنوب المملكة وتحديدا أحد المسارحة حيث كان عدد ساعات الصيام 13 ساعة و4 دقائق، فيما كانت أقصر فترة صيام بالقريات بمعدل 12 ساعة و54 دقيقة.

وأوضح أنه اعتبارا من منتصف رمضان تبادل الأدوار بين الشمال والجنوب، فأطول فترة صيام تنتقل إلى شمال المملكة تحديدا بعرعر حيث عدد ساعات الصيام 13 ساعة و19 دقيقة، فيما أقصر فترة صيام من نصيب صبيا بحوالى12 ساعة و15 دقيقة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تحدث إلا مرتين خلال العام عند الاعتدالين، أما آخر رمضان فأطول فترة صيام طريف (13 ساعة و5 دقائق)، وأقصر فترة صيام في فرسان (12 ساعة و29 دقيقة).

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