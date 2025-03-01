المرور يعلن تنظيم أوقات دخول الشاحنات خلال شهر رمضان في 5 مدن

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنظيم أوقات دخول الشاحنات في عدد من المدن والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لسلامة مستخدمي الطرق.

وأكدت أنه ستُطبق أوقات المنع في مدينة الرياض من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 صباحًا، باستثناء شاحنات الخدمات التي تخضع لمنع إضافي خلال الفترتين من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، وسيُسمح بدخول جميع الشاحنات في الفترة بين 1 صباحًا حتى 8 صباحًا، وفي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، فسيُمنع دخول جميع الشاحنات – باستثناء شاحنات الخدمات، من الساعة 3 مساءً حتى 2 صباحًا، بينما تخضع شاحنات الخدمات لمنع خاص من 3 مساءً حتى 10 مساءً.

وفي محافظة جدة، حدد المرور أوقات منع دخول الشاحنات من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 1 صباحًا، مع استمرار المنع يوم الخميس حتى الساعة 3 صباحًا، وفي أيام العطل من 4 مساءً حتى 7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 3 صباحًا، باستثناء يوم السبت الذي ينتهي فيه المنع عند الساعة 1 صباحًا، موضحةً أن صهاريج المياه (التحلية) وضواغط النظافة مستثناة من هذه الإجراءات.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن فترة المنع في الدمام والظهران والخبر ستكون على (3) فترات يومية، تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.