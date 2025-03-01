وأكدت أنه ستُطبق أوقات المنع في مدينة الرياض من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 صباحًا، باستثناء شاحنات الخدمات التي تخضع لمنع إضافي خلال الفترتين من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، وسيُسمح بدخول جميع الشاحنات في الفترة بين 1 صباحًا حتى 8 صباحًا، وفي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، فسيُمنع دخول جميع الشاحنات – باستثناء شاحنات الخدمات، من الساعة 3 مساءً حتى 2 صباحًا، بينما تخضع شاحنات الخدمات لمنع خاص من 3 مساءً حتى 10 مساءً.
وفي محافظة جدة، حدد المرور أوقات منع دخول الشاحنات من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 1 صباحًا، مع استمرار المنع يوم الخميس حتى الساعة 3 صباحًا، وفي أيام العطل من 4 مساءً حتى 7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 3 صباحًا، باستثناء يوم السبت الذي ينتهي فيه المنع عند الساعة 1 صباحًا، موضحةً أن صهاريج المياه (التحلية) وضواغط النظافة مستثناة من هذه الإجراءات.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن فترة المنع في الدمام والظهران والخبر ستكون على (3) فترات يومية، تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يعلن تنظيم أوقات دخول الشاحنات خلال شهر رمضان في 5 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.