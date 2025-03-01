السعودية | طيران ناس وكاتريون يوقعان اتفاقية لتقديم أكثر من 300 ألف وجبة إفطار مجانية للمسافرين خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، و “كاتريون” للتموين القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات التموينية على الطائرات، يوقعان اتفاقية لتقديم أكثر من 300ألف وجبة إفطار مجانية للمسافرين على متن رحلات الناقل الوطني الداخلية والدولية التي تتزامن مع وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقع الاتفاقية من جانب “طيران ناس” أ. فهد الملحم، نائب الرئيس لتجربة العميل، ومن جانب “كاتريون” د. راشد العرفج، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تموين الطائرات .

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة سفر مميزة على متن “طيران ناس” خلال شهر رمضان المبارك، في إطار سعي الشركة المستمر لتحسين تجربة العملاء من خلال التميز في الخدمة والجودة والاهتمام بالتفاصيل، مما يعزز مكانتها كأول خيار للمسافرين الذين يبحثون عن الراحة والجودة في خدمات الطيران الاقتصادي.

ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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