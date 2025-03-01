السعودية | الدفاع المدني يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “وعي مستدام .. لسلامة السكان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحتفي المديرية العامة للدفاع المدني، باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار “وعي مستدام .. لسلامة السكان”، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام؛ بهدف رفع منسوب الثقافة التوعوية بالمخاطر المحيطة بالإنسان، وكيفية تجنبها، وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها، وتعزيز مفهوم الحماية من المخاطر واستمرار الإنسان سالمًا للبناء والنماء.

وتأتي مشاركة المديرية من خلال إقامة مسيرات للآليات في جميع مناطق المملكة، ونشر النشرات والملصقات التوعوية؛ لتعزيز نشر ثقافة السلامة وكيفية تجنب المخاطر وتوفير الاشتراطات اللازمة.

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