شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والصليب الأحمر لإغاثة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

دعم إضافي

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بغرض تقديم دعم إضافي لمشروع دعم الاستجابة لحالات الطوارئ للسكان المتأثرين بالنزاع في غزة، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع المنعقد بالرياض.ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرينبول.وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم دعم إضافي بقيمة مليون و 850 ألف دولار أمريكي من أصل 11 مليونًا و 850 ألف دولار؛ بهدف مساندة جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة لتأمين وصول الإمدادات الطبية للمنشآت الصحية، وإسناد قطاع المياه والإصحاح البيئي.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتعاون مع الجهات الدولية الإنسانية المعنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.