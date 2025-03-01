شكرا لقرائتكم خبر عن صور وأرقام.. منظومة تشغيلية متكاملة بالمسجد النبوي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

منظومة تشغيلية متكاملة في المسجد النبوي

تعقيم المسجد 5 مرات يوميًا

ساحات المسجد النبوي

توفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استعدادها لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.يأتي هذا وسط منظومة خدمات متكاملة، إذ تولي الهيئة جل عنايتها واهتمامها بزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.كما حرصت على تجهيز وتهيئة جميع المواقع بالمسجد النبوي لأداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما وسفر إفطار الصائمين.وخصصت الهيئة 161 سيارة نظافة لغسل الأرضيات في المسجد النبوي، ويبلغ عدد مصابيح الإنارة في المسجد النبوي 138،560، مع وجود 6060 مكبر صوت.ومن الجانب التوعوي وفرت الهيئة 114 شاشة إلكترونية موزعة في المسجد النبوي وساحاته لنشر المحتوى على مدار 24 ساعة.كما هيأت دورات المياه للزوار التي يبلغ عددها 2782، بالإضافة لـ180 سلمًا كهربائيًا و25 مصعدًا و300 عربة متحركة، وتوفير 30 ألف كرسي لكبار السن.وبخصوص جهود التطهير يبلغ عدد غسيل وتعقيم المسجد 5 مرات يوميًا بالإضافة لتبخير المسجد النبوي 4 مرات يوميًا.ويبلغ عدد السجاد 27 ألف سجادة، مشيرة إلى تخصيص دورات مياه جديدة بالساحات الغربية وتطوير أنظمة للصوت بالمسجد النبوي.هذا إضافة إلى جاهزية مراكز الخدمات الشاملة وجاهزية مركز ضيافة الأطفال بالساحة الشمالية.وأمس كان أدَّى المصلون صلاة العشاء وصلاة التراويح في المسجد النبوي, في أول ليالي شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وسط تكامل الخِدْمَات لقاصدي المسجد النبوي.وبتنظيم وتضافر الجهود المبذولة مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين، أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استعداداتها ووضع خطتها.كما زودت ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة، التي توافدت على المسجد النبوي، وهيأت سائر الخدمات ووفرت مياه سقيا زمزم.هذا وتسعى الهيئة إلى العمل على كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين وبما يمكّنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.