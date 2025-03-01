شكرا لمتابعة خبر عن مع دخول رمضان ارتفاع ملحوظ في أسعار المواشي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشتكي المشترون بسوق المواشي من الارتفاع الملحوظ في أسعار المواشي مع دخول رمضان ، بينما رأي أحد الباعة القدامى بأن الأسعار منطقية مقارنة بالتكاليف

وفي لقاء مع قناة الإخبارية، قال عبيد الشهراني أحد زبائن السوق: “جئت منذ فترة ومقارنة بالأسعار فاليوم هناك غلاء، يعنى اللي أخدته ب 1350 ريال اليوم ب 1550 ريال”.

وأيده في الرأي زبون أخر يدعي علي الغامدي، قائلا: “اليوم هناك غلاء ملحوظ، والذبائح تختلف هناك ما يصل ل 2400 ريال، وهناك ما يصل ل 1500ريال و1700 ريال”.

ويري أبو فيصل أحد الباعة بالسوق أن الأسعار منطقية ومقبولة، قائلا: “السوق عرض وطلب هناك تكاليف علافة وأشياء أخري، والأسعار تختلف حسب نوع وشكل وعلف الذبيحة”.

وأضاف: “الزبون المعتاد علي السوق يعرف الأسعار جيدا لكن الحديث عليه قد يتفاجأ لكن الأسعار مقبولة”