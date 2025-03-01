شكرا لمتابعة خبر عن طواف المعتمرين ينساب سكينة وخشوعا في أولى ساعات رمضان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو مشهداً مهيباً من صحن المطاف في المسجد الحرام خلال أولى ساعات شهر رمضان، حيث أدى المعتمرون الطواف حول الكعبة المشرفة في أجواء يملؤها الخشوع والسكينة.

وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدمات متكاملة لضمان راحة ضيوف الرحمن، من خلال الإشراف على الساحات، وتعزيز أعمال التطهير والتعقيم، وتنظيم عمليات الدخول والخروج، وتوفير خدمات التنقل.

كما يخضع المسجد الحرام لعمليات تنظيف وتعقيم وتعطير يومية باستخدام أجود أنواع المعطرات، ليظل مهيئًا لاستقبال المعتمرين والزائرين في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.