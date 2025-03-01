السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين من الإعصار دانيال في ليبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع الهلال الأحمر الليبي؛ لتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين من الإعصار دانيال في منطقة الجبل الأخضر بدولة ليبيا، يستفيد منها 135.721 فردًا بشكل مباشر و32.400 فرد بشكل غير مباشر، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي عمر جعودة.

وسيجري بموجب المشروع توفير المياه الصالحة للشرب للسكان المحليين في الخليج 365 المتضررة على مستوى المنازل أو المدارس أو المراكز الصحية، عبر إعادة تأهيل آبار جوفية وتوفير خزانات المياه من خلال إعادة تأهيل 7 آبار جوفية، وتوفير 250 خزانًا بلاستيكيًا بسعة 2.000 لتر، وتوفير 275 مضخة مياه و 1.000 سلة تجميع قمامة ، وشراء وتوزيع 10.000 حزمة من معدات النظافة. وإنشاء محطات مياه، وتوفير معدات تنقية المياه عبر حفر 12 بئرًا جديدة، وتوفير 32 وحدة تحلية مياه ، وتوفير 3 شاحنات لنقل المياه.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم مشاريع إعادة التعافي في مجال المياه والإصحاح البيئي وتحسين جودة الحياة في الدول ذات الاحتياج.

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