السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة جراء غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة اليمنية من المعدات والأجهزة لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة جراء غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر، يستفيد منها 126.020 فردًا.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو.

وسيجري بموجب الاتفاقية تطوير القدرة الوطنية على نشر مخزون من معدات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية وإطلاق المواد الخطرة والضارة إلى جانب معدات الحماية الشخصية المرتبطة بها، وشراء معدات متخصصة للاستجابة لتسريبات النفط لحماية الخليج 365 الحساسة بيئيًا وتنظيفها، وشراء مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق 200م، وتوفير مستشار دولي وآخر محلي من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الفني المستمر داخل اليمن لمدة عام واحد، كما سيتم أيضًا تمكين عمليات التفتيش المنظمة لهيكل السفينة روبيمار.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتصدي للتهديدات البيئية الملحة في اليمن.

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