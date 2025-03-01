شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط امتلاك الأعمال الفنية

تنظيم المسابقات الثقافية

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الثقافة، تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تمكين المبادرات المتصلة بالمشاركة في النشاطات الثقافية والفنية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ولتعزيز فعالية ودور المنظومة الثقافية في المجتمع.أقرت الوزارة تعديلات على المادة العاشرة، بحيث يجوز لها وللهيئة امتلاك أي من الأعمال الثقافية أو الفنية وفق آلية وقيمة يحددها الوزير، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعمل الواحد 50 ألف ريال.كما حددت اللائحة الجديدة عدم جواز امتلاك أكثر من عملين فنيين لفنان واحد في مجال معين خلال السنة الواحدة، وألا يتجاوز العدد الإجمالي للأعمال الفنية التي تمتلكها الوزارة 50 عملاً في السنة.وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة حذف مصطلحي ”الرواد“ و”المخضرمون“ لعدم استخدامهما، وذلك بناءً على التعديلات المقترحة على المادتين الثامنة والتاسعة.ونصت اللائحة على إصدار الوزير قرارًا ينظم المسابقات الثقافية، بحيث يشمل هذا التنظيم تحديد مسارات المسابقات، وفئات المتسابقين، ولجان التحكيم، والجوائز المالية وغير المالية.وحددت اللائحة الحد الأعلى للجائزة المالية لكل فائز بمبلغ 100 ألف ريال، كما حددت المكافآت المالية للمستعان بهم داخل أو خارج الوزارة أو الهيئة بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أقصى لكل شخص.وأشارت إلى أن المسابقات الثقافية وجميع الشؤون المتعلقة بها تخضع لتحديثات مستمرة نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة.كما أوضحت أن المسابقات قد تتضمن مسارات ابتكارية جديدة، وأن تنظيمها بموجب قرار يصدر عن سمو الوزير سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.وأكدت الوزارة أن رفع سقف الجوائز والمكافآت يأتي استجابة لتطلعاتها ورغبتها في تحقيق مستهدفاتها، مشيرة إلى أن الجوائز المخصصة للمسابقات الثقافية حاليًا تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المسابقات الأخرى، ما يستدعي إعادة النظر في سقفها لضمان تحفيز المبدعين والمواهب الثقافية والفنية.وفي إطار التعديلات الجديدة، تم حذف الإشارة إلى لجان التحكيم ضمن هذه المادة، نظرًا لحذف مسارات المسابقات من اللائحة، حيث سيتم تنظيمها بموجب القرارات التي سيصدرها الوزير في هذا الشأن.