شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة خليص" تنفذ تجربة فرضية لغريق في سد المرواني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص بتنفيذ تجربة فرضية لغرق شخص في حوض تخزين سد المرواني، بالتعاون مع المؤسسة العامة للري وإدارة الدفاع المدني بالمحافظة، وذلك بهدف رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في التعامل مع الحوادث الطارئة.

حيث تم تنفيذ سيناريو لمحاكاة غرق شخص في حوض تخزين السد قامت فرق الإنقاذ باستخدام قوارب النجاة لإنقاذه، مع استخدام صافرات الإنذار بالسد للتأكد من كفاءتها في التحذير من أي طارئ محتمل.

جاهزية عالية كما تم الوقوف على جاهزية غرفة المراقبة والتحكم لضمان فاعلية متابعة ومراقبة السد على مدار الساعة، وكذلك التأكد من استعدادات الشركة المشغلة للسد، وسرعة استجابة الفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

ويأتي تنفيذ هذه الفرضية في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضمان أعلى معايير السلامة في المنشآت المائية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتعامل السريع والفعال مع أي طارئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.