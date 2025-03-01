شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح الفترة الزمنية التي كان الأوائل يصفونها بـ بياع الخبل عباته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، الفترة الزمنية التي كان الأوائل يصفونها بـ بياع الخبل عباته.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن بياع الخبل عباته” تطلق عادة في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب، ويجوز أن تطلق قبل ذلك، عندما يعقب البرد أجواء دافئة فيتخفف الناس من اللباس ظناً منهم أن البرد ولى وانتهى.

وأضاف أنه قد استطاع الأوائل بإمكاناتهم المحدودة اختزال معارفهم، وخبراتهم الميدانية في أمثال وأشعار وأقوال وتوجيهات مسجوعة محفوظة ونحن نستأنس بها، وتخضعها للتجربة والتحكيم، هذا من جانب، ومن جانب آخر يقول أهل الشام عن فترة شهر مارس‬‎ “خب فحماتك الكبار لعمك آذار”، ويقول اللبنانيون: “خب تياب الدار لحد ما يجيك آذار‬‎”.