شكرا لمتابعة خبر عن تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم غدًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تكرمّ حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، غدًا، الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والعشرين، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من 25 إلى 29 شعبان.

وستتوج سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، الفائزات الثلاث الأوائل في فروع المسابقات الست، وهي، الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وشارك في التصفيات النهائية 125 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا إلى هذه المرحلة من (3000) مشارك في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة, وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية 7.000.000 ريال توزع على الفائزين والفائزات، وتترجم هذه المسابقة جهود القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم وأهله وتحفيز أبناء وبنات الوطن على الإقبال عليه والتمسك بقيمه السامية.