السعودية | إمساكية رمضان 1446هـ: مواعيد الصلاة والسحور والإفطار في مدن المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ – 2025م، والتي تتضمن مواعيد الصلوات في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، لمساعدة المواطنين والمقيمين في تنظيم عباداتهم وأوقاتهم خلال الشهر الفضيل.

وتوضح الإمساكية مواعيد أذان الفجر، الذي يحدد بداية الصيام، وكذلك أذان المغرب، الذي يشير إلى موعد الإفطار، إلى جانب أوقات بقية الصلوات على مدار اليوم. وتختلف المواعيد من مدينة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث يحين أذان الفجر في الرياض مثلًا عند الساعة 4:58 صباحًا، بينما يكون في مكة المكرمة عند 5:26 صباحًا، وفي المنطقة الشرقية (الدمام) عند 4:44 صباحًا.

كما تتضمن الإمساكية مواعيد الشروق والظهر والعصر والعشاء، ما يساعد الصائمين في أداء عباداتهم وفق الأوقات الشرعية المحددة.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن الإمساكية متاحة للجميع عبر موقعها الرسمي ومنصاتها الرقمية، في إطار جهودها لتوفير المعلومات الدقيقة لخدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

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