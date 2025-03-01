السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة المختبر الخليجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة المختبر الخليجي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح المزروع والرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي المهندس صالح العمري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة في مجال خدمات المختبرات والتفتيش والشهادات والمطابقة وبناء شراكة إستراتيجية تعود بالنفع على الجهتين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المركز الدائم لتطوير علاقاته الإستراتيجية مع شركائه الدوليين والمحليين ورفع مستوى التنسيق معهم لدعم العمل الإنساني وتعزيز آلياته.

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