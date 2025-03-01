السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لرعاية الأيتام في طاجيكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر في طاجيكستان؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع رعاية الأيتام في جمهورية طاجيكستان، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع بالرياض.

ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي باهودور كوربو نيون، بهدف تقديم 100 دولار أمريكي لكل يتيم ويتيمة شهريًا وتقديم الدعم النفسي للأيتام وأسرهم وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والرعاية لهم، يستفيد منه 1.000 يتيم و900 أسرة في مدن بختار وكولاب وبدخشان وصغد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم فئة الأيتام في مختلف دول العالم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

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