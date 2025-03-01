شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد نيابة الحرم المكي.. ويؤكد تسهيل إجراءات المعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم بزيارة تفقدية إلى نيابة الحرم المكي الشريف، لمتابعة سير العمل القضائي في الإجراءات النيابية، واستعداد النيابه للعمل خلال شهر رمضان المبارك.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن آليات العمل الميداني اليومي، والإجراءات المتبعة لضمان سرعة الإنجاز مع تحقيق أعلى معايير العدالة. كما تفقد المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات العدلية، مؤكدًا أهمية تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل الإجراءات النظامية على المعتمرين والزوار.

وأشاد معالي النائب العام بجهود منسوبي النيابة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، مثمنًا دورهم في تطبيق العدالة بكفاءة ومهنية. كما شدد على ضرورة التطوير المستمر، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز سرعة الإنجاز ودقة العمل.