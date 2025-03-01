النائب العام يتفقد نيابة الحرم المكي.. ويؤكد تسهيل إجراءات المعتمرين والزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد نيابة الحرم المكي.. ويؤكد تسهيل إجراءات المعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قام النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم بزيارة تفقدية إلى نيابة الحرم المكي الشريف، لمتابعة سير العمل القضائي في الإجراءات النيابية، واستعداد النيابه للعمل خلال شهر رمضان المبارك.
واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن آليات العمل الميداني اليومي، والإجراءات المتبعة لضمان سرعة الإنجاز مع تحقيق أعلى معايير العدالة. كما تفقد المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات العدلية، مؤكدًا أهمية تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل الإجراءات النظامية على المعتمرين والزوار.
وأشاد معالي النائب العام بجهود منسوبي النيابة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، مثمنًا دورهم في تطبيق العدالة بكفاءة ومهنية. كما شدد على ضرورة التطوير المستمر، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز سرعة الإنجاز ودقة العمل.
واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن آليات العمل الميداني اليومي، والإجراءات المتبعة لضمان سرعة الإنجاز مع تحقيق أعلى معايير العدالة. كما تفقد المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات العدلية، مؤكدًا أهمية تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل الإجراءات النظامية على المعتمرين والزوار.
وأشاد معالي النائب العام بجهود منسوبي النيابة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، مثمنًا دورهم في تطبيق العدالة بكفاءة ومهنية. كما شدد على ضرورة التطوير المستمر، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز سرعة الإنجاز ودقة العمل.