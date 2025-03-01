السعودية | الجوازات تعلن أوقات العمل الرسمية في رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مواعيد العمل الرسمية في جميع إدارات الجوازات بمناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.

ووفقًا للجدول المعلن، ستكون أوقات العمل في إدارات الجوازات من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.

وفيما يخص الفروع التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ستعمل شعبة جوازات التحلية مول وجوازات الصيرفي مول من الأحد إلى الخميس، خلال فترتين: الأولى من 1:00 ظهرًا حتى 5:00 مساءً، والثانية من 9:00 مساءً حتى 2:00 بعد منتصف الليل.

أما في منطقة الرياض، فستعمل شعبة الجوازات بحي الرمال ومكتب الجوازات في محطة قصر الحكم بنفس توقيت الإدارات الرئيسية صباحًا، بالإضافة إلى دوام مسائي يمتد من 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل. كما ستوفر شعبة الخدمات الإلكترونية في ونش مول بالخرج خدماتها من 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن هذه الترتيبات تأتي في إطار حرصها على تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان، مع إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة “أبشر” لتوفير الوقت والجهد.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجوازات: www.gdp.gov.sa أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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