السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لدعم احتياجات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا في أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ؛ للاستجابة الطارئة لدعم احتياجات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا في جمهورية أوكرانيا، يستفيد منها 49.360 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين و 154 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان اندرو سابرتون.

وتأتي الاتفاقية بهدف تقديم خدمات الوقاية والاستجابة المنقذة للحياة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في الخليج 365 المتضررة في أوكرانيا من خلال دعم الفرق النفسية والاجتماعية المتنقلة لمساعدة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعرضين للخطر، وتشغيل مساحات آمنة للنساء والفتيات توفر فرص تمكين اقتصادي لهن بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي المجتمعي، وتعزير قدرات مقدمي خدمات الدعم النفسي المجتمعي، وتوفير حقائب الكرامة للنساء والفتيات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم النساء والفتيات المعرضين للعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوكرانيا.

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