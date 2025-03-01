السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي في مخيمات النازحين بالصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ لتحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي في مخيمات النازحين بمناطق جوبا وباي وبنادير ومدق وباري بالصومال، يستفيد منها 20.070 فردًا بشكل مباشر و 5.930 فردًا بشكل غير مباشر، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبدالله المهدلي.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي في المجتمعات النازحة من خلال بناء دورات مياه بالمناطق المستهدفة في الصومال، مما يؤدي إلى تحسين الصحة وممارسات النظافة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم مشاريع قطاع المياه والإصحاح البيئي في مخيمات النازحين بالصومال.

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