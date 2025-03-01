السعودية | رئيس هيئة الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا معاليه، المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة ـ أيدها الله ـ .

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