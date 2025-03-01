شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يكشف توقعات طقس المملكة خلال فصل الربيع.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

توقعات طقس المملكة

درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا للتوقعات المناخية خلال فصل الربيع 2025 ‏م، ‏يستعرض فيه درجات الحرارة السطحية وكميات هطول الأمطار.وأوضح أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية ‏الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر. ‏وأوضح المركز أنه يتزامن شهر رمضان مبارك هذا العام 1446 ‏مع بداية فترة التوقع حيث تشير التوقعات لهذا الشهر إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة درجة واحدة مئوية عن معدلها الطبيعي على أغلب المناطق.وأضاف: تشير توقعات الأمطار إلى هطول أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة خاصة على منطقة المدينة المنورة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، حائل، القصيم، والشرقية.وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن مخرجات التوقعات العددية للمناخ خلال شهري ‏أبريل ومايو 2025م؛ تشير إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.وأوضح: يُتوقع أن ترتفع بمقدار (1.4) ‏درجة مئوية على أجزاء من مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية)، فيما تشير توقعات الأمطار خلال هذه الفترة إلى هطول أمطار ‏أقل من معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة.