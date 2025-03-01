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الأرصاد يكشف توقعات طقس المملكة خلال فصل الربيع.. تعرف عليها

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا للتوقعات المناخية خلال فصل الربيع 2025 ‏م، ‏يستعرض فيه درجات الحرارة السطحية وكميات هطول الأمطار.
وأوضح أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية ‏الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر. ‏
الطقس في السعودية - أرشيفية

توقعات طقس المملكة

وأوضح المركز أنه يتزامن شهر رمضان مبارك هذا العام 1446 ‏مع بداية فترة التوقع حيث تشير التوقعات لهذا الشهر إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة درجة واحدة مئوية عن معدلها الطبيعي على أغلب المناطق.
وأضاف: تشير توقعات الأمطار إلى هطول أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة خاصة على منطقة المدينة المنورة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، حائل، القصيم، والشرقية.
طقس السعودية اليوم - أرشيفية

درجات الحرارة

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن مخرجات التوقعات العددية للمناخ خلال شهري ‏أبريل ومايو 2025م؛ تشير إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.
طقس المملكة - واس

وأوضح: يُتوقع أن ترتفع بمقدار (1.4) ‏درجة مئوية على أجزاء من مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية)، فيما تشير توقعات الأمطار خلال هذه الفترة إلى هطول أمطار ‏أقل من معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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