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طقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • طقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطق 1/3
  • طقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطق 2/3
  • طقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطق 3/3

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة. وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
طقس السعودية اليوم - أرشيفية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
طقس المملكة - واس

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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