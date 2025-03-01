شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة. وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصفحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.