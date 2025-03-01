السعودية | محافظة الحجرة تنظم مسابقة محالبة الإبل بنسختها الثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظمت جمعية التنمية الأهلية بالحجرة أمس، مسابقة محالبة الإبل بنسختها الثالثة، بالشراكة مع بلدية المحافظة، ضمن فعاليات مهرجان شتاء الباحة، بحضور محافظ الحجرة بندر بن سويلم العضيلة، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية.

وشهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين 21 مشاركًا، أظهروا خلالها مهاراتهم في واحدة من أقدم الفعاليات التراثية، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الإبل في حياة العرب، ويجعل تراث الإبل شاهدًا حيًا على عراقة الماضي وأصالة الحاضر.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز محمد عبدالله الصيعري بالمركز الأول، بينما حصل سلطان عبدالله الصيعري على المركز الثاني، وجاء صالح حسن الزهراني في المركز الثالث.

واختُتمت الفعالية بتكريم الفائزين بجوائز نقدية.

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