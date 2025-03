شكرا لقرائتكم خبر عن إنذاران أصفر وبرتقالي.. الأرصاد ينبه من أمطار وأتربة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر وآخر برتقالي بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.وشمل الإنذار؛ الخرمة والمويه وتربة ورنية وجدة ورابغ وميسان والشعيبة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه الأرصاد من هطول أمطار خفيفة تصاحبها صواعق رعدية وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.ويستمر الإنذار حتى الساعة: 11:00 مساء اليوم السبت.