شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة.

وشمل إنذار الأرصاد، الحناكية والمهد والرايس وينبع، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1895542057579561333?ref_src=twsrc%5Etfw

ونبه الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، وارتفاع في الأمواج.

ويبدأ الإنذار الساعة: 01:00 مساء السبت حتى الساعة: 09:00 مساء اليوم نفسه.