شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: اهتمام بنيابة الحرم المدني وتشديد على تسريع الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

تسريع الإجراءات وفق الأنظمة العدلية

نيابة الحرم المدني

الدمام - شريف احمد - تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر نيابة الحرم المدني اليوم، في إطار متابعة سير العمل والوقوف على جودة العمل النيابي.كما يأتي ذلك في إطار استعداد النيابة لاستقبال شهر رمضان المبارك والإجراءات النظامية في الحماية الجزائية، لزوار المسجد النبوي الشريف.وخلال الجولة، اطلع على آلية استقبال القضايا والتعامل معها، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة العدلية المعمول بها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.كما استمع إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتوظيف التقنيات الحديثة، في إنجاز القضايا.وأكد النائب العام أن نيابة الحرم المدني تحظى باهتمام خاص نظرًا لطبيعة موقعها ودورها الحيوي، في تحقيق العدالة داخل نطاق المسجد النبوي.كما أشاد بكفاءة الكوادر العاملة وجهودهم، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.