شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد روحانية من الحرم المكي بعد ثبوت رؤية هلال رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة مشاهد روحانية استثنائية، حيث توافدت أعداد غفيرة من المصلين والمعتمرين إلى رحاب البيت العتيق، استعدادًا لأداء صلاة التراويح وبدء أولى ليالي الشهر الفضيل.

وفي أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع، علت أصوات التكبير والتهليل، وسط تنظيم دقيق وخدمات متكاملة وفرتها الجهات المختصة لضمان راحة الزوار، كما انتشرت فرق الأمن والدفاع المدني في أرجاء الحرم، لضمان انسيابية الحركة داخل أروقته وساحاته الخارجية.

من جهة أخرى، استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين، عبر تكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتوفير مياه زمزم في كافة أرجاء الحرم، إلى جانب تجهيز المصليات الإضافية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتيسير أداء العبادات.

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