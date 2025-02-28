شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ الأمة بحلول شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على تهنئة المواطنين وجميع الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الملك سلمان عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “أهنئكم بشهر رمضان المبارك، شهر التراحم والبذل والعطاء، سائلين المولى تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم علينا وعلى أمتنا الإسلامية الخير والسلام والعالم أجمع”.

وأعلنت المحكمة العليا أن يوم السبت سيكون غرة شهر رمضان المبارك بعد رصد هلال رمضان.

وقال الديوان الملكي في بيان: “المحكمة العليا تقرر أن يوم غد السبت الموافق 1 مارس 2025م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ”.

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