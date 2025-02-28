شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: أهنئكم بشهر رمضان المبارك شهر التراحم والبذل والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله أهنئكم بشهر رمضان المبارك، شهر التراحم والبذل والعطاء.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين على صفحته الرسمية في "إكس": سائلين المولى تعالى أن يتقبل منّا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم علينا وعلى أمتنا الإسلامية الخير والسلام والعالم أجمع. سائلين المولى تعالى أن يتقبل منّا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم علينا وعلى أمتنا الإسلامية الخير والسلام والعالم أجمع.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) https://twitter.com/KingSalman/status/1895534481479762055?ref_src=twsrc%5Etfw