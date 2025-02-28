السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

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