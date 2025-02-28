السعودية | “الجوازات” تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت الجوازات أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة (10:00) حتى (15:00) من الأحد إلى الخميس ومن الساعة (21:00) حتى الساعة (1:00) طوال أيام الأسبوع، ومكتب الجوازات بمحطة قصر الحكم من الساعة (10:00) صباحًا حتى الـ (15:00) مساءً ومن الساعة (21:00) مساءً حتى الـ (1:00) صباحًا من يوم الأحد حتى الخميس، وشعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة (21:00) حتى الساعة (1:00) من يوم الأحد حتى الخميس

وأضافت أن شعبة جوازات الصيرفي مول، وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الساعة (13:00) حتى الساعة (17:00)، ومن الساعة (21:00) حتى الساعة (2:00) من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

وأشارت الجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات الخليج 365 والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة (10:00) حتى الساعة (15:00) من يوم الأحد حتى يوم الخميس، منوهة بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل”، التي تتيح للمستفيدين معالجة الملاحظات التي تعوق تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

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