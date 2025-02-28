السعودية | سمو وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سموه، أن جميع قطاعات المملكة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تسخّر كل إمكانياتها المتطورة لضمان راحة المعتمرين، وتيسير أدائهم مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والخشوع خلال شهر رمضان الفضيل، مشيرًا إلى أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرف عظيم، ومسؤولية جليلة تتشرف بها المملكة قيادةً وشعبًا.

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